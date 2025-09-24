“WhatsApp” mesajlarında yenilik - Mətnə sıxanda dəyişəcək

“WhatsApp” mesajlarında yenilik -
21:04 24 Sentyabr 2025
156 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

“WhatsApp” mesajların müxtəlif dillərə tərcümə edilməsi ilə bağlı yeni funksiyanı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İOS və Android-ə "tərcümə et" funksiyasının əlavə edilməsi ilə daxil olan mesajlar müxtəlif dillərə tərcümə oluna bilər. İstifadəçilər mesajı tərcümə etmək üçün mətnə uzun sıxaraq saxlaya bilərlər. Yeni funksiya təkcə təkbətək söhbətlərdə deyil, həm də qrup söhbətlərində və kanal yeniləmələrində əlçatan olacaq. Bu, müxtəlif dillərdə danışan istifadəçilər arasında ünsiyyəti asanlaşdıracaq. Dəstəklənən dillərə ingilis, ispan, hind, portuqal, rus və ərəb dilləri daxildir. iOS istifadəçilərinə isə türk dili də daxil olmaqla daha geniş dil seçimi təklif olunur.

“WhatsApp” tərcümə funksiyasının hazırda yalnız mobil cihazlarda mövcud olduğunu, veb və “Windows” proqramları üçün hələlik əlçatan olmadığını bəyan edib.

