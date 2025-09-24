Bu ölkə İsrailə hücum etdi - Yaralılar var

Yəməndən buraxılan pilotsuz uçuş aparatının İsrailin cənubundakı Eylat şəhərini bombalaması nəticəsində xəsarət alanların sayı 20 nəfərə çatıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail ordusunun məlumatına görə, Yəməndən İranın dəstəklədiyi husilərin buraxdığı PUA-nı zərərsizləşdirmək cəhdləri uğursuz olub. Sosial mediada yayılan görüntülərdə Yəməndən buraxılan PUA-nın sahilə yaxın əraziyə düşdüyü əks olunub.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yəməndə husilər tərəfindən İsrail istiqamətində atılan pilotsuz təyyarə ölkənin cənubundakı Ramon hava limanını bombalayıb, bir nəfər yüngül xəsarət alıb.