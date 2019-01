ATƏT Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında qətiyyət nümayiş etdirməlidir.

Trend-in məlumatına görə, bunu ABŞ dövlət katibi Con Kerri Belqradda ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında deyib.

Milli.Az

