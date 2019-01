Müğənni Rüfət Axundov Müdafiə Nazirliyində vəzifəyə təyin edilib. Lent.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün İnstagram səhifəsində yazıb.

Müğənni iş vəsiqəsinin şəklini paylaşıb. O, Müdafiə Nazirliyinin Mərdəkan Hərbi İstirahət Evinin bölmə rəisi təyin edilib.



