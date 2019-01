Astanada MDB ölkələri hökumət başçıları Şurasının iclası keçiriləcək

[ 16 Mart 2015 14:47 ]



Moskva. Fərid Əkbərov - APA. MDB ölkələri hökumət başçıları Şurasının növbəti iclası Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçiriləcək. Bu barədə APA-nın Moskva müxbirinə MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



"MDB hökumət başçıları Şurasının iclası mayın 29-da keçiriləcək. Martın 19-da Minskdə baş tutacaq MDB İcraiyyə Komitəsinin iclasında Astanada keçiriləcək hökumət başçılarının iclasının gündəliyinə çıxarılacaq məsələlər müzakirə olunacaq. Astanada müzakirə olunacaq məsələlər maliyyə-iqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, innovasiya, meşə təsərrüfatı, meşə sənayesi, regionlararası əməkdaşlıqdan ibarətdir”, - deyə məlumatda bildirilib.



