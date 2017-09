Braziliyalı futbolçu depressiyaya düşüb klubundan ayrıldı

Braziliyalı futbolçu Nilmar “Santos”la olan müqaviləsini dayandırmaq qərarına gəlib. Apasport.az saytının məlumatına görə, bununla bağlı oyunçu kluba müraciət edib və müsbət cavab alıb.

Əsas səbəb kimi isə oyunçunun psixoloji problemlərinin olması və depressiyaya qarşı müalicə alması göstərilib. Belə ki, son klubu BƏƏ-nin “Əl Nəsr” komandası olan 33 yaşlı futbolçu iyul ayında “Santos”la 2018-ci ilin dekabrına kimi müqavilə imzalamışdı.

Qeyd edək ki, Nilmar Avropada “Lion” və “Vilyareal”dakı çıxışları ilə tanınrdı. O, Braziliya millisində 23 görüş keçirib və 9 qola imza atıb.

