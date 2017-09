Bakı Məktəb Lisey Kompleksinin valideynləri yenidən aksiya keçirir

Bakı Məktəb Lisey Kompleksinin (200 və 43 saylı məktəb) valideynləri yenidən aksiya keçirir.

Lent.az-ın məlumatına görə, iki gundur davam edən aksiyaya səbəb məktəbin direktoru Qafar Hüseynovun işdən uzaqlaşdırılmasıdır.

Valideynlərin Lent.az-a bildirdiyinə görə, məktəbə direktorun əvəzedicisi göndərilib: "Validenlərin əsas tələbi məktəbdə 4 aydır davam edən komissiyaya, xaotik vəziyyətə son qoyulması, normal təhsil mühitinin bərpa olunması və Qafar Hüseynovun yenidən öz işinin başına dönməsidir. Əks halda valideynlər övladlarını bu məktəbdən çıxaracaqlar".

