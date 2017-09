Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ "Azərbayca nın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlüyü ilə bağlı aparılan danışıqlarda hələlik ciddi irəliləyiş yoxdur".

"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, qarşı tərəf müzakirələrin 20 ildir davam etməsinə baxmayaraq, hələ də ciddi nəticələrin olmamasından narahatdır: "Biz də görüşlərdə razılaşdıq ki, nə zaman hazır olsaq və ya onların hansısa təkliflərini qəbul etsək, o zaman yeni bir görüş keçirə bilərik".



