Masallıda avtomobil divara çırpılıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, Masallı şəhərinin mərkəzindəki Nəriman Nərimanov küçəsində "Mercedes" markalı avtomobil sürücünün idarəetməsində çıxaraq yol kənarındakı evin divarına çırpılıb. İlkin araşdırmadan sonra məlum olub ki, avtomobili idarə edən 60 yaşlı kişi ürək tutmasından sükan arxasında vəfat edib. Nəticədə avtomobil idarəetmədən çıxaraq əzaya uğrayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.