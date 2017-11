® Daxili kredit kampaniyası başladı - ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİLƏ MƏNZİL AL

Tələb edilən sənədlərə və rəsmi əməkhaqqı məbləğinə görə bir çox ailə bank vasitəsilə (dövlət ipotekası) mənzil ala bilmir. Bunu nəzərə alan “Kristal Abşeron” şirkəti daxili kreditin müddətini uzadaraq “5 illik daxili kredit” kampaniyasına start verib. Kampaniya 31 Yanvar 2018-ci il tarixinədək davam edəcək.

Daxili kredit nağd ödənişlə mənzil almağa pulu çatmayanlar üçün əla fürsətdir. Mənzilin dəyərinin bir hissəsini əlinizdəki pul ilə, qalan hissəsini isə 5 ilə müddətinə ödəyə bilərsiniz.

ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏNİ GÖTÜR, ŞİRKƏTİN OFİSİNƏ GET

“Kristal Abşeron” şirkəti 20-yə yaxın yaşayış kompleksinin tikintisini həyata keçirir. İndi istədiyiniz layihədən tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 5 illik kreditlə mənzil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş 30% təşkil edir. Mənzillər tam təmirli təhvil verilir.

Həmçinin, “Kristal Abşeron” şirkəti bir neçə bank vasitəsilə 25 il müddətli ipoteka kreditini təklif edir. İlkin ödəniş 20%, faiz dərəcəsi illik 7% təşkil edir.

NOVRUZ BAYRAMINI YENİ EVİNİZDƏ QARŞILAYIN

“Kristal Abşeron” şirkəti Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərinin ən prestijli küçələrində yaşayış binaları tikir.

Şirkət bir-bir layihələrini təhvil verir. Sonuncu dəfə “Bayıl” layihəsini yaşayışa verən şirkət, gələn ilin fevral ayının sonunda “Azadlıq” metrosuna 2 addımlıq məsafədə yerləşən 8-ci mikrorayon layihəsini təhvil verməyi planlaşdırır. Siz də “Mikrorayon” layihəsinə gəlin, tam təmirli mənzil alın, Novruz bayramını ailənizlə birlidə yeni evinizdə qarşılayın.

Bundan başqa “Kristal Abşeron” şirkəti, Yasamalda tikdiyi yaşayış kompleksini 2017-ci ilin sonundan təhvil verməyə başlayacaqdır. Mətbuat və Şərifzadə prospektlərinə çıxışı olan yaşayış kompleksinin yaxınlığında “İnşaatçılar” metrosu, ASAN Xidmət, banklar, 158 saylı orta məktəb, ticarət mərkəzləri, bazar,Rabitə qovşağı (ATS) və s. yerləşir.

QIŞDA İSTİ, YAYDA SƏRİN MƏNZİLLƏR

“Kristal Abşeron” layihələrində“TexnoNikol” şirkətinin izolyasiya sistemlərindən istifadə edilir. Soyuğa, istiyə, nəmlənməyə dayanıqlı “TechnoNikol” şirkətinin izolyasiya məhsulları vulkanik daşlardan hazırlanır və bütün beynəlxalq standartlarlara cavab verir. “TexnoNikol” şirkətinin izolyasiya sistemləri (daş yunu) soyuq havada mənzili isti, isti havada isə sərin saxlayır.

KEYFİYYƏTLİ MATERİALLAR İLƏ TƏMİR

“Kristal Abşeron” şirkəti mənzilləri təmirli təhvil verir. Mənzillər, İtaliyanın “Limonta şirkətinin divar kağızlarından, Rusiya istehsalı palıd parketdən, İspaniyanın “STN” firmasının kafel və metlaxlarından, Türkiyənin E.C.A. firmasnın istehsalı hamam aksesuarlarından istifadə olunaraq təmir edilir. Mənzillərə Türkiyə istehsalı seyf giriş qapısı qoyulur.

Layihələr barədə daha ətraflı: https://www.facebook.com/KristalAbsheron/

http://kristalabsheron.az/

Tel: *1544https://www.facebook.com/biznesmerkeziaf/

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.