Dünyanı heç belə görmədiniz -Hamı bu fotodan danışır

Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsi (NASA) "OSIRIS-REx" adlı kosmik gəmi tərəfindən çəkilən görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2016-cı ildə kosmosa göndərilən kosmik gəmi 63 milyon 600 min kilometr məsafədən Yer və Ayın fotoşəklini çəkib. Görüntülər Yerlə Ayın öz Günəş sistemi içərisində nə qədər kiçik göründüyünü ortaya qoyub. Bu görüntülər əslində insanlığın nə qədər kiçik bir planetdə yaşadığını sübut etmiş oldu.

NASA tərəfindən göndərilən "OSIRIS-REx"in 2018-ci ilin avqustun ayında Bennu asteroidinə çataraq ondan bəzi material və foto nümunələr alması gözlənilir.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

