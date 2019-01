Cəlilabadda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıblar

Cəlilabad rayonu ərazisində qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıblar.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində dekabrın 22-də Zopun kəndi ərazisində qanunsuz ov edən şəhər sakinləri Namiq Vəliyev və Səbuhi Cavadov saxlanılıblar.

N.Vəliyev barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 590-cı maddəsi ilə protokol tərtib edilib.

S.Cavadovdan isə müvafiq sənədləri olmayan “İJ-27” markalı ov tüfəngi götürülüb.

