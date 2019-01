Bayramla bərabər təhlükə gətirən partladıcılar - VİDEO

Əksər ailələrdə bayram hazırlıqları artıq başlayıb. Bəziləri, xüsusilə balacalar bayram günlərini partladıcılarsız təsəvvür edə bilmirlər. Hər il olunan qadağalara baxmayaraq bu vasitələrin satışı da azalmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, azyaşlı uşaqlar bazarlarda və şəhərin digər yerlərində pullarını verib pirotexniki vasitələri çox asanlıqla əldə edirlər. Bu barıtlı vasitələrin bəziləri hətta döyüş silahlarını xatırladır.



Daha ətraflı videoda:

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.