Ana və uşaq ölümlərinin sayı açıqlanıb

2017-cü ildə 21 ana ölümü qeydə alındığı halda, 2018-ci ildə bu rəqəm 17 olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Səhiyyə Nazirliyində ilin yekun kollegiya iclasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, əgər 2014-cu ildə respublikada körpə ölümü göstəricisi 10,2 promilli idisə, 2018-ci ildə beynəlxalq diridoğulma meyarları nəzərə alınmaqla bu rəqəm 11,0 promilli təşkil edir. Bu günə qədər 1000 qram və az çəki ilə doğulmuş 353 körpədən 126-ni xilas etmək mümkün olub.

Sabahdan 5 günlük bayram tətili başlayır - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.