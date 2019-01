Bayramqabağı hinduşka ətinə tələbat artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, satıcılar deyir ki, artıq bir neçə gündür, bazarda canlanma müşahidə edilir. Həm kəsilərək təmizlənmiş, həm də diri hinduşkaların Yeni il ərəfəsi alıcısı çoxalıb.

Daha ətraflı videoda:

