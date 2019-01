Bakıda aeroport yolunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə şahidlərinin "Report"a verdiyi məlumata görə, KİA markalı avtomobil hərəkətdə olarkən 160 saylı sərnişin avtobusunun qarşısına çıxıb və avtobus avtomobilə çırpılıb. KİA-dan qopan metal parçası arxadan gələn digər avtomobilə dəyib və həmin avtomobilin təkəri partlayıb.



Qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.