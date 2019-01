Günün ulduz falı: 29 dekabr, 2018

Qoç – Təmkinli davranın, soyuqqanlı və məntiqli olun.

Bədxahlarınızla rəqibləriniz sizə qarşı yeni, məkrli plan qurublar. Yaxşı bələd olmadığınız insanlardan biri etimadınızdan sui-istifadə etməyə çalışacaq. Sadəlövhlük edərək “saf” qərarlar verməyin.

Saatlar keçdikcə peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı maraqlı təkliflər alacaqsınız. Daşınmaz əmlakla əməliyyatlar və maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasib zaman deyil.

Günün ikinci yarısında passiv olmayın. Süstlük və tənbəllik bu gün əsas düşmənlərinizdir.

Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Normal istirahət etməyə çalışın.

Buğa – Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirin, nəyə qadir olduğunuzu göstərin. İşlərdə uğur qazanmaq üçün hadisələrə təsir imkanlarına malik insanın yardımlarından bəhrələnə bilərsiniz.

Yaxın ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyətdə səmimi, qayğıkeş olun. Eqoizmlə təkəbbür çox ciddi problemlər yarada bilər. İnsanların nöqsanları barədə ucadan danışmayın. Çatışmazlıqları geniş müzakirə mövzusuna çevirməyə can atmayın.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərdə atipik addımlar atmayın. Qəfil sürpriz istəyi başağrı yaratmamalıdır. Axşam saatlarını romantik ortamda keçirin.

Əkizlər – Yaxın ətrafınızdakı insanlarla həssas davransanız, cavab reaksiyası gecikməyəcək. Yeni ideyaların həyata keçirilməsi üçün əlverişli zamandır. Çoxdan bəri reallaşdırmaq istədiyiniz plan çərçivəsində ilk addımı atın.

İnandığınız, etibar etdiyiniz insanların yardımlarından yararlanın. İmprovizə edin. Belədə rutin fəaliyyət və gündəlik mükəlləfiyyətlər sizi usandırmayacaq.

Şəxsi münasibətlərdə hadisələr sürətlə inkişaf edəcək. Qəfil qərar və ya düşünülməmiş addım sevdiyiniz insanla ünsiyyətdə yeni mərhələyə çevriləcək.

Səbirli, amma həssas olun.

Xərçəng – Yeni təəssüratlar, hisslər və ya macəra axtarışına çıxmayın. Dəyişikliklər məntiqi, yeniliklər praqmat olmalıdır. Tərəqqi ilə ekstremal emosiyalar əksər zamanlarda ziddiyyət təşkil edir. Stabillikdən imtina etsəniz, dayaqları laxlada bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında bitmiş münasibətləri “diriltməyə” can atmayın. Olan olub, keçən keçib. Hisslərinizin əsiri olmayın. Konkret addımlar ataraq irəliləyin. Düşünülməmiş qərarın sonucu pis ola bilər.

Şir – Uğurlu, əlverişli situasiyadır. İdeyalarınızdan bəhrələnə bilərsiniz. İşlərdə irəliləyişlərə nail olmaq istəyirsinizsə, iradəli davranın. Emosiyaların əsiri olmasanız, işlər yaxşı olacaq. Sizin üçün tamamilə yeni məşğuliyyətə vaxtınızı tamamən həsr etməyin.

Günün ikinci yarısında dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri normallaşdırın. Emosional olmayın, amma sevdiyiniz insanla hisslərinizi bölüşməkdən də qısırğalanmayın. Axşam saatlarına yaxın tanımadığınız yerdə şəraitdəki qəfil dəyişikliklər sizi təşvişə salmasın.

Qız – Günün ilk yarısında problemlərin hamısı həllini tapmasa da, vaxtınızı yalnız onların çözümünə həsr etməyin.

Yerinizdə durmayın, irəliləyin. Yeni işə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Məqsədə doğru aparan yolun qısa olmadığını bilin.

Günün ikinci yarısında alternativ variant, orijinal həll aşkar qarşıdurmalardan yayınmağınıza imkan verəcək. Bir qədər hiyləgərlik edin, fəndgir olun.

İndiyədək sizi dəstəkləyən insanla fikir ayrılığı yarana bilər. Sərt danışmayın. Dostlarınız və yaxınlarınız hətta konstruktiv tənqiddən də inciyəcəklər.

Tərəzi – Yaşananlara sərt reaksiya verməyin, yumor hissini unutmayın. Ən kiçik maneələrdən depressiyaya qapılmayın. Xırda çətinliklər əhvalınızı korlamasın.

Yeniliklər əxz etməkdən, məlumatlar əldə etməkdən çəkinməyin. Bu gün əldə edəcəyiniz xəbərlər sonradan karınıza gələcək.

Günün ikinci yarısı məsələlərin dostlar və həmfikirlərlə müzakirəsi üçün əlverişlidir. Parlaq, maraqlı fərdlərlə tanışlıq da istisna deyil. Axşam saatlarında qonaq qəbul etmək olar.

Əqrəb – Maliyyə məsələlərinin həlli üçün yaxşı zamandır. Faydalı anlaşmalara nail ola bilərsiniz. Alış-verişdə diqqətli olun, bədxərclik etməyin. Adi işlər darıxdırıcı, bezdirici təsir bağışlaya bilər. Belə işləri ertələmək imkanı varsa, təxirə salın.

Günün ikinci yarısında ötən zamanlarla bağlı nisgil hissi yarana bilər. Sentimental olmayın, hisslərə qapılmayın. Xatirələrə dalaraq yaşamla bağlı irrasional fikirlərə düşməyin.

Axşam saatlarına yaxın yarımçıq işləri mütləq şəkildə tamamlayın.

Oxatan – Günün ilk yarısı problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma üçün əverişli zamandır. Yeni bilik və təcrübə əxz etmək olar. Faydalı əlaqələr yaradın. Ağır, həddən artıq yeknəsəq işdən imtina edin. Belə fəaliyyət əhvalınızı korlayacaq, səhhətinizə mənfi təsir edəcək.

Günün ikinci yarısında yaşanan hadisələrdə və müşahidə etdiyiniz proseslərdə faydalana biləcəyiniz məqamları arayın. Axşam saatlarını ailə üzvlərinizə həsr edin. Dostlarla gəzintiyə də çıxmaq olar.

Oğlaq – Qəfil və spontan dəyişikliklər nigaranlığa səbəb olacaq. Sinirli, emosional olmayın. Aqressiv davranmayın.

Baş verən hadisələrdən faydalana bilərsiniz. Səbirli davranın və rəqiblərin sizi üstələmələrinə imkan verməyin.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla mübahisə etməyin. Münasibətlərə aydınlıq gətirilməsi üçün münasib zaman deyil. Dəyər verdiyiniz insanların xətrinə dəyə bilərsiniz.

Hisslərinizi anlamaqda özünüz çətinlik çəkdiyiniz halda yaxın ətrafınızdakı şəxslərdən nə gözləyirsiniz?

Dolça – Hadisələr sürətlə davam edəcək. Qərar qəbul edəndə astagəllik etməyin, aktiv olun. İntuisiyanızdan bədgüman olmayın. Bir çox məsələləri həll edə bilərsiniz. Yaşam resurslarını boşuna xərcləməyin.

Planlaşdırılmamış xərclər ola bilər.

Günün ikinci yarısında qısa, qəfil səyahət və ya səfər zərurəti yarana bilər.

Axşam saatlarında romantik hisslər istisna deyil. Şəxsi münasibətlərdə harmoniyaya nail olmaq üçün xeyli sədləri dəf etməli olacaqsınız.

Balıqlar – Əfsuslar olsun ki, günün ilk yarısında problemlərin sayı artacaq. Diqqətli olun, sayıq və sərvaxt davranın.

Alacağınız təkliflərin əksəriyyəti ilk baxışdan məntiqli təsir bağışlasa, şirin vədlərə aldanmayın. Qüvvələrinizlə potensialınızı dürüst qiymətləndirin. İllüziyalara qapılaraq arzular aləminə “qərq” olmayın.

Günün ikinci yarısında uzaqdan maraqlı xəbər alacaqsınız. Formalaşan situasiyanın məqamlarını nəzərə alaraq nüanslardan faydalanın. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün məntiqli olun, kiçik işlərə həddən artıq vaxt sərf etməyin.

Axşam saatlarında normal istirahət edin. Gəzintiyə çıxa bilərsiniz./ Milli.Az

