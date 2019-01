Şəhriyar gümüş medal qazandı: "Bu qələbəni nənəmə həsr edirəm"

Azərbaycan qrossmeysteri Şəhriyar Məmmədyarov Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən dünya çempionatında rapid növü üzrə gümüş medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şahmatçı "Facebook" səhifəsində yazıb.



"Hər birinizə dəstək üçün təşəkkürlər. Mən 2018-ci il Rapid şahmat üzrə dünya çempionatının gümüş medalçısı oldum. Bu qələbəni bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş nənəmə həsr edirəm", - qrossmeyster vurğulayıb.



Qeyd edəkki, yarışın son günündə 3 qələbə, 2 heç-heçə edən 33 yaşlı Ş.Məmmədyarov xallarını 10,5-ə çatdırıb. Onun son turda heç-heçə etdiyi rusiyalı Daniel Dubov 11 xalla dünya çempionu olub.

