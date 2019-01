Zaqatalada yanğın qeydə alınıb.

Metbuat.az-a FHN-dən verilən məlumata görə, rayonun Aşağı Tala kəndində ümumi sahəsi 220 m² olan tikilinin (qurutma sexi kimi fəaliyyət göstərir) içərisinə yığılmış 8 ton fındığın 100 kiloqramı yanıb.

Fındığın qalan hissəsi və tikili yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

İstirahət günü hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı – TIKLAYIN!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.