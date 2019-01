“Arsenal” Reyesi qaytarır

Hazırda Çində futbolçu karyerasını davam etdirən Xose Antonio Reyes keçmiş klubu "Arsenal"a qayıdacaq.

Metbuat.az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, son olaraq Çinin 2-ci liqa klublarından "XJ T. Leopard"da forma geyinən 37 yaşlı futbolçu, "Arsenal"ın baş məşqçisi Unay Emerinin texniki heyətində yer alacaq. İngiltərə mətbuatının yazdığına görə, "Arsenal" rəsmiləri və Emeri ispan futbolçu ilə danışaraq, onunla razılığa gəlib.Reyes 2004-cü ildə 20 milyon avro qarşılığında "Sevilya"dan "Arsenal"a transfer edilmişdi.

