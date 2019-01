Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi respublikanın avtomobil yollarında gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat yayıb.

Nazirlikdən metbuat.az-a verilən xəbərə görə, dekabrın 31-i yanvar ayının 1-də respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında gözlənilən qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yollar buz bağlayacaq.



Nazirlik sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.