Yeni il gecəsi qarlı hava şəraiti Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Quba, Qusar, Şahdağ, Lerik, Yardımlı rayonlarında gözlənilir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazilriyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, göstərilən rayonlarda havanın temperaturu 0-5 dərəcə şaxta, bəzi yerlərdə 8-13 dərəcə şaxta təşkil edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.