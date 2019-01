Özbəkistanın Qaraqalpaqstan Respublikasının Xujayliy rayonunda avtomobil qəzası nəticəsində dörd nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, “Neksi-3” minik maşınının sürücüsü idarəetməni itirib və maşın yolun kənarındakı beton səddə çırpılaraq yanıb.

Ölənlər arasında Qaraqalpaqstanın mənzil-kommunal nazirinin müavini də var. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır.

