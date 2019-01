Bərdə rayonunun Divanlı kəndində “Mercedes” markalı mikroavtobusun mühərriki və salonu qismən yanıb.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, mikroavtobusun qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

