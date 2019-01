Afaq Aslan artıq 2018 ci ilin son fotosessiyalarina yekun vurdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəsarətli pozlarıyla və ideal beden quruluşu ilə hərkəsdən seçilən, bədənində heç bir estetik əməliyyat etdirməyən cazibədar müğənni və model Afaq Aslan məşhur estetik klinikalardan birinin simasi olacaq ve dəyişik bir imicdə yeni layihələri ilə sevənlərinin qarşısına çıxacaq.

