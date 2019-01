ABŞ-dan İrana çağırış - Raket buraxmayın

İran iqtisadi və diplomatik təcridin güclənməsindən yaxa qurtarmaq üçün raket buraxılışlarından imtina etməlidir.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, bunu ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeo bəyan edib.

O xatırladıb ki, İran Müdafiə nazirliyi yaxın aylarda üç kosmik raket-daşıyıcını buraxacağını elan edib:

“ABŞ İranın dağıdıcı siyasətinin beynəlxalq sabitlik və təhlükəsizliyə təhdid törətməsinə durub baxmayacaq. Biz İran hökumətini bu cür təxribat xarakterli buraxılışlardan imtina etməyə çağırırıq”.

