Saatlı rayonunda yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, Yeni Novruzlu kəndində ümumi sahəsi 192 m² olan ikimərtəbəli 7 otaqlı evin 2-ci mərtəbəsində 1 otağın qamışdan ibarət tavanı 20 m² sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

