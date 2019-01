Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qubada baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Quba rayonunun mərkəzində bir dam altında tikilmiş, ümumi sahəsi 60 m² olan üç mağazanın (hər mağazanın sahəsi 20 m²) yanar konstruksiyaları yanıb. Bitişik mağazalar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

