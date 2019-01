12 və 13 yanvar 2019-cu il tarixlərində Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkəti ləğv edilir.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

Məlumata görə, ləğv edilmə Sumqayıt sərnişin stansiyasının tək və cüt yollarında aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədardır.

