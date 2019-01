İlham Əliyev Nazirlər Kabinetini topladı

Yanvarın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı iclasda giriş nitqi söylədi. Sonra maliyyə naziri Samir Şərifov, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev və Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev çıxış etdilər.



Daha sonra Prezident İlham Əliyev iclasda yekun nitqi söylədi.

