Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə Gənclər Fondu arasında anlaşma memorandumu imzalanıb / FOTOLAR

Yanvarın 11-də Bakı Konqres Mərkəzində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, imzalanma mərasimində əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-leytenant Arzu Rəhimov mərasimdə çıxış edərək memorandumda vətəndaşların hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, yeniyetmə və gənclərdə Vətənə məhəbbət hissinin yüksəldilməsi, onlara milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması, gənclərin Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə hazırlıq ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirib.

Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov memorandumun tədbirlərin daha kütləvi, fərqli forma və məzmunda keçirilməsi istiqamətində yeni platforma olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, Anlaşma Memorandumu həm də iki qurum arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən sahələrdə uğurlu faydalı əməkdaşlığın qurulması üçün möhkəm təməl olacaq.

Sonra Arzu Rəhimov və Fərid Cəfərov anlaşma memorandumunu imzalayıblar. Anlaşma Memorandumuna əsasən, bu il ərzində “Vətənin müdafiəsinə hazıram!” devizi altında müxtəlif formatlarda keçiriləcək maarifləndirmə xarakterli silsilə tədbirlərin planı hazırlanıb. Gənclər təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə reallaşdırılması planlaşdırılan tədbirlərdə gənc nəslin müddətli həqiqi hərbi xidmətə fiziki, mənəvi və psixoloji cəhətdən hazırlığının artırılmasına, onların Vətənə sadiqlik ruhunda tərbiyə edilməsinə xüsusi önəm veriləcək.

