"Azadlıq məhkumların uydurmasıdır" - 1 daşla 9 quş

Metbuat.az yeni “1 daşla 9 quş” layihəsinə start verib. Layihədə 9 fəlsəfi suala 1 cümləlik cavablar veriləcək. Bu dəfə müsahibimiz şair Aqşin Yensieydir. - Niyə varsan? - Başqa çıxış yolum yox idi.



- Niyə yox olacaqsan? - Yenə başqa çıxış yolum olmadığına görə.



- Niyə yazırsan? - Özümə yalan danışmağı sevirəm.



- Yaşamaq nədir? - Ağrısız ölməyi bacara bilməmək vərdişi.



- Ölüm nədir? - Doğuşdan alınan amansız qisas.

- Ədalət nədir? - Belə bir şey yoxdur, olsaydı sual doğurmazdı.



- Azadlıq nədir? - Məhkumların uydurması.

- Yaradıcılıq nədir? - Təsadüfün zərurət olmaq canfəşanlığı.



- İnsan kimdir? - Ağrı hissindən işgəncə yaradan dahi canlı.



Tural İsmayılov/Metbuat.az

