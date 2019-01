Marketlərdə 10 manata çörək satılır - VİDEO

Marketlərdə qarğıdalı və kartof unundan hazırlanan qlütensiz çörək 10 manata satılır. Onun digər çörəklərlə müqayisədə, belə baha olmasının səbəbi nədir?

Metbuat.az “Xəzər” TV-yə istinadla xəbər verir ki, adi çörək 40-50 qəpiyə, bu çörəklər isə təxminən 10 manata satılır.

Söhbət Bakıda bəzi supermarketlərdə satılan “qlütensiz çörək”dən gedir. Belə çörəklər müştərilərə 8-10 manat arasında qiymətə təklif edilir. Sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bu çörəyi baha edən səbəblər nələrdir?

Daha ətraflı videosüjetdə:

Günün qoroskopu - Səhhətinizin qeydinə qalın, çox işləməyin - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.