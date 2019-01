Bir-birindən qəribə məlumatlar - FOTOLAR

Həyatımızın müəyyən yerlərində gizlənən bəzi qəribə məlumatlar var.

Metbuat.az bir çoxlarının bilmədiyi qeyri-adi məlumatları təqdim edir:

İçində yerləşən maddəyə parlaqlıq qatması səbəbilə bir çox dodaq boyasının tərkibində balıq pulu var.

Kanalizasiya qapaqlarının yuvarlaq şəkildə olmasının səbəbi qapağın yan dönsə də içəri düşməməsindən qaynaqlanır.

Bilinənin əksinə alışqan kibritdən əvvəl icad edilib.

Ata adı Əbdülfəttah Jandall olan Steve Cobs əslində suriyalı bir ərəbdir. Öz ailəsi Cobsu başqa bir ailəyə övladlıq vermişdir.

Alkoqolu azaldan və ya tərk edən insanların bədəni daima şəkər ehtiyacı içindədir. Bu həmin şəxslərin sürətlə çəkisinin artmasına səbəb olur.

Türkiyədə Barış adını ilk dəfə Barış Manço götürmüşdür.

Baş rolunda bir donuz olduğu üçün “Muppet show” Səəduyyə Ərəbistandanda qadağan olunub.

12 dəqiqəlik qaçışa bərabər olan bir dəqiqəlik gülüşün ağrı kəsici təsiri var.

