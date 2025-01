​Süni intellekt məşhur əsərdə səhvi tapdı

Süni intellekt insan gözünün görməkdə çətinlik çəkdiyi detallar vasitəsilə sənət dünyasında inqilab etməyə davam edir.

Məşhur "Madonna della Rosa" tablosunun təhlili nəticəsində, əsərin bəzi hissələrinin Rafaelə aid olmadığı ehtimalı güclənib.

Rafael əsərlərində balans, aydınlıq və zərifliklə seçilən Rönesans dövrünün ən böyük sənətkarlarından biridir. "Madonna della Rosa" adlı əsəri onun yaradıcılıq zirvələrindən biri hesab edilir. Bu tabloda Məryəm, İsa, Yusif və Yəhya ailə birliyi və müqəddəs bağlılıq simvolu olaraq təsvir edilir.

Madriddəki Prado Muzeyində sərgilənən bu əsər, illərlə davam edən restavrasiya işlərinə baxmayaraq, canlı rəng palitrası və detalları ilə diqqət çəkməyə davam edir. Lakin yeni süni intellekt analizləri əsərdə uzun müddətdir müzakirə edilən bir sirri üzə çıxarıb.

Yusifin üzündəki fərq

Tablonun sol üst küncündə təsvir edilən Yusifin üzü, Rafael stilindən fərqli olaraq daha az zərif detallarla işlənmiş görünür. İngiltərədəki Bredford Universitetindən professor Həsən Uqailin rəhbərlik etdiyi bir tədqiqat qrupu, süni intellekt alqoritmlərindən istifadə edərək bu fərqi mikroskopik səviyyədə təhlil edib.

Rafaelə aid təsdiqlənmiş əsərlər üzərində təlim keçmiş süni sinir şəbəkəsi, fırça zərbələri, rənglərin istifadəsi və işıq-kölgə balansını təhlil edərək bu nəticəyə gəlib. Analizlər göstərib ki, tablodakı Məryəm, İsa və Yəhya fiqurları Rafael üslubunu əks etdirir, amma Yusifin üzündə bu xüsusiyyətlərə rast gəlinmir.

Gizli sənətkar kimdir?

Tarixi məlumatlar göstərir ki, Rafael ilə birgə çalışan və onun ən bacarıqlı tələbələrindən biri olan Culio Romano Yusifin üzünü çəkmiş ola bilər. Lakin süni intellekt analizləri bu ehtimalı gücləndirsə də, tam təsdiq edə bilmir.

Süni intellekt və sənət araşdırmaları

Bu kəşf göstərir ki, süni intellekt sənət əsərlərinin orijinallığını təsdiqləməkdə insan mütəxəssislərinə dəstəkçi rolunu oynaya bilər. Fırça zərbələrini, rəng palitrasını və işıq-kölgə keçidlərini dərindən təhlil etmək qabiliyyəti, sənət əsərlərinin dəyərləndirilməsinə yeni bir perspektiv qatır.

"Madonna della Rosa"nın əbədi mirası

Rafael tərəfindən 1518-1520-ci illərdə çəkilmiş "Madonna della Rosa" süni intellektin qatdığı bu yeni təfərrüatla sənət dünyasında daha dərin bir mənaya sahib olur. Gələcəkdə süni intellektin inkişafı, tarixi sənət əsərlərinin gizli sirlərini üzə çıxarmaq və onların mirasını qorumaqda daha da önəmli rol oynaya bilər.

