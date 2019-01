Tanınmış jurnalist, ATV-nin Xəbərlər Departamentinin əməkdaşı Aytən Əhmədovanın övladı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin Suğra adlı qızı dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, A.Əhmədovanın həyat yoldaşı, hazırda bankların birində PR menecer olan İlkin Əhmədov da uzun illər jurnalist kimi çalışıb.

