Türkiyənin Qars əyalətində şaxtalı hava hökm sürür.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əyalətdə temperatur gecə -26, gündüz isə -20 dərəcədir. Şəhərdə həyat iflic vəziyyətdədir, bəzi iş yerlərində qapıların açar hissələri belə donub, avtomobillər çətinliklə işləyir.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

