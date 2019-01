Keçmiş məhkumdan narkotik götürülüb

Əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən narkotik götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıt ŞPİ1-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində H.Z.Tağıyev qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ş.Mütəllimov saxlanılıb.

Şəxsi axtarış zamanı ondan çəkisi 450 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

