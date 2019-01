Müğənni Kelsi Karter "One Direction" qrupunun solisti Harri Staylesin şəklini yanağına döydürtdürüb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı bunu Harriyə olan heyranlığı üçün etdiyini bildirib.Kelsi döyməsini İnstaqram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri Karterin cəsarətinə heyran olduqlarını qeyd ediblər.

