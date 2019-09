Daxili İşlər orqanlarında növbəti təyinat olub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Gədəbəy rayon Polis Şöbəsi İstintaq Qrupunun rəisi polis mayoru İbrahim Hüseynov vəzifəsindən çıxarılaraq, həmin qrupun baş müstəntiqi təyin edilib.

Nazirin digər əmri ilə, polis kapitanı Bərzani Abbasov Gədəbəy rayon Polis Şöbəsi İstintaq Qrupunun rəisi təyin edilib.

Xəbəri Gədəbəy rayon Polis Şöbəsindən təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.