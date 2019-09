Rafael Cəbrayılovun deputat mandatından məhrum edilməsi ilə bağlı rəsmi sənəd daxil olmayıb - MSK

Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrayılovun deputat mandatından məhrum edilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi sənəd daxil olmayıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin müdiri Rövzət Qasımov deyib.

O bildirib ki, müvafiq sənəd daxil olduqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası buna qanunvericiliyə uyğun reaksiya verəcək və lazımi qərarları qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, R.Cəbrayılov deputat mandatından məhrum edilməsi ilə bağlı MM-ə müraciət edib.(trend.az)

