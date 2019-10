Neon işıqdan səs köynəyi icad edildi - FOTO

Elm dünyasındakı yeniliklər elmə etdiyi qatqılarla yanaşı hər keçən gün insanların həyatını asanlaşdırmağa davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, neon işıqların yer aldığı geyimlərlə tanın ingilis geyim firması "Cutecircuit" eşitmə əngəllilərin musiqi dinləməsi üçün bir geyim hazırlayıb. "Səs köynəyi" adlandırılan məhsul 16 sensor, musiqidə istifadə edilən alət və ritmləri qəbul edir. Daha sonra bunu titrəyiş halına gətirir. Beləliklə köynəyi geyinən şəxs musiqini bədənində hiss edir. Köynəyin qiyməti isə 3673 dollardır.

