Avro - 2020: Türkiyə Fransaya, Ukrayna Portuqaliyaya qarşı

Bu gün AÇ-2020-nin seçmə mərhələsinin 8-ci turunun növbəti oyunları keçiriləcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, A qrupunda İngiltərə Bolqarıstan, Kosovo isə Monteneqro ilə üz-üzə gələcək.

Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmasından biri Fransada keçiriləcək. H qrupunda yer alan "xoruzlar" Türkiyə milli komandasını qəbul edəcək.

B qrupunda Ukrayna Portuqaliya millisi ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Serbiya isə Litvanı sınağa çəkəcək.

AVRO - 2020, seçmə mərhələ, 8-ci tur

A qrupu

22:45 Bolqarıstan - İngiltərə

22:45 Kosovo - Monteneqro

B qrupu

22:45 Ukrayna - Portuqaliya

22:45 Litva - Serbiya

H qrupu

22:45 Fransa - Türkiyə

22:45 İslandiya - Andorra

22:45 Moldova - Albaniya

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.