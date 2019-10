Bakı, Trend:

Qvineyanın paytaxtında Konakridə etirazçılar və hüquq-mühafizə orqanları arasında baş verən toqquşmalarda 1 nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, sakinlər Qvineya prezidenti Alpha Condeyə qarşı etiraz edirlər. Qeyd olunurki, əsas səbəb prezidentin 3-cü dəfə prezident seçkilərinə qatılmağıdır.

