Meksikanın Azərbaycandakı səfirliyinin avtomobili qəzaya düşüb.



Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu, Ə.Qasımzadə küçəsində qeydə alınıb.



Məlumata görə, Gülnarə Məmmədovanin idarə etdiyi "Mitsubishi" markalı avtomobil Meksika səfirliyinə məxsus, Abbas Ağabəyovun sürdüyü BMW markalı maşınla toqquşub. Qəza zamanı sürücülər yüngül dərəcəli xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.