Bakıda irigövdəli ağacın budağı qırılaraq qadının üzərinə aşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda, "Elmlər" metrostansiyasının qarşısında yerləşən avtobus dayanacağında baş verib.

Hadisə nəticəsində avtobus gözləyən qadın xəsarət alıb. Əraziyə təcili tibbi yardım çağırılıb.(azvision.az)

















