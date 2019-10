Kişi iki azyaşlı övladının gözü qarşısında - Arvadınının boğazını kəsdi - VİDEO

Çitada dəhşətli qətl hadisə baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, oktyabrın 14-də səhər saat 7-8 aralarında ər arvadına hücum edərək onu qətlə yetirib.

O, arvadına bir neçə bıçaq zərbəsi endirərək boğazını kəsib. Ən dəhşətlisi isə kişinin bu əməlini iki azyaşlı övladlarının gözü qarşısında törətməyi olub. Aldığı yaralardan qadın yerindəcə keçinib.

Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə, dəhşətli cinayətdə şübhəli bilinən 46 yaşlı şəxsi saxlanılıb.



Qanlı hadisə videokameralara düşüb. Görüntüdə iki uşağın ananın cansız bədəninin yanında dayanıb ağladığı həkk olunub. (ölkə.az)

