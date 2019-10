TOTAL: Enerji balansında qazın payı artmaqdadır

Enreji balansında qazın payı artmaqdadır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Bakıda keçirilən Xəzər Texniki Konfransında TOTAL şirkətinin Azərbaycandakı baş direktoru və nümayəndəsi Denis Lemarşal deyib.

Baş direktor bildirib ki, hazırda vacib olan məsələlərdən biri iqlim dəyişmələri şəraitində strategiyanın adaptasiyasıdır.

D.Lemarşal qeyd edib: "Biz strategiyamızı buna uyğunlaşdırmağa qərara almışıq. TOTAL 2025-ci ilə qədər xərcləri rəqəmsal tranformasiyaya çatdırmağı planlaşdırır. Bunun üçün bizdə lazımi vəsitələr var. Süni intellektin köməyi ilə bu sahədə potensialımızı gücləndirmək üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməyi düşünürük".

