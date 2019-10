ŞOK: Azərbaycan klubunun futbolçusu türk bayrağı paylaşdığı üçün SƏRT CƏZALANDIRILDI - FOTO

İran Futbol Federasiyası (FFIRI) “Sülh çeşməsi” hərəkatını dəstəkləmək məqsədilə sosial media hesabından Türkiyə bayrağı və türk əsgərinin fotosunu paylaşan “Traktor” klubunun futbolçusu Mehdi Bebrini cəzalandırıb.

Publika.az xəbər verir ki, Bebri idmançıya yaraşmayan davranışda ittiham olunub və müvəqqəti olaraq yaşıl meydandan uzaqlaşdırılıb.

Bebrini təhqir edən “Sənəti Nefti Abadan” klubunun oyunçusu Sirvan Qurbaniyə də eyni cəza verilib.

Klub idarəçiləri və futbolçular qərara etiraz olaraq İntizam Komitəsinə müraciət ediblər.

Zümrüd

