Dünyada doqquz nəfərdən biri aclıqdan əziyyət çəkir

Bakı. Trend:

Hər il BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatın (FAO) 1945-ci ildə qurulmasının ildönümünü qeyd etmək üçün 16 oktyabr Ümumdünya Qida Gününü qeyd edir.

Tədbirlər dünyanın 150-dən çox ölkəsində təşkil olunur və bu, BMT təqviminin ən çox qeyd olunan günlərindən birinə çevrilir. Bu tədbirlər, dünyada aclıq və digər qeyri-sağlam qidalanmadan əziyyət çəkənlər və hamı üçün qida təhlükəsizliyi və sağlam qidalanmanın təmin edilməsi ehtiyacı üçün təbliğat fəaliyyətinə kömək edir. Ümumdünya Qida Günü də ictimaiyyətə güclü bir mesaj göndərmək üçün vacib bir fürsətdir: Bu ömür boyu aclığa və hər cür qeyri-sağlam qidalanmaya son qoyub Sıfır Aclıq Nəslinə çevrilə bilərik, amma bu məqsədə çatmaq üçün hər kəs birlikdə çalışmalıdır.

Uzun illərdir ki, dünya aclığa qarşı mübarizədə irəliləyirdi. Lakin indi qida ilə təmin olunmayan insanların sayı yenidən artmaqdadır. 800 milyondan çox insan və ya təxminən doqquz nəfərdən biri aclıqdan əziyyət çəkir. Ancaq yaşadığımız dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi yalnız miqdar məsələsi deyil, həm də keyfiyyət məsələsidir. Qeyri-sağlam qidalanma artıq dünyada xəstəlik və ölüm üçün aparıcı risk faktoruna çevrilib. Sağlam və davamlı qidalanmanın hamı üçün əlverişli və əlçatan olmasına təcili tələbat var.

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatın (FAO) məlumatına görə:

Dünyada 30.000 bitki növünün yeməli olduğu bilinsə də, hal-hazırda yalnız 200 bitki becərilir və yalnız 8 bitki (arpa, lobya, qoz-fındıq, qarğıdalı, kartof, düyü, qarğıdalı və buğda) günümüzün günlük qida rasionunun 50 faizindən çoxunu təmin edir.

Dünyada 800 milyondan çox insan aclıqdan əziyyət çəkir.

5 yaşdan aşağı 149 milyon uşaq inkişaf ləngiməsi, 49 milyon isə çəki itirmədən əziyyət çəkir.

670+ milyon böyüklər və 120+ milyon oğlan və qız (5-19 yaş arası) artıq çəkidən əziyyət çəkir.

5 yaşdan aşağı 40 milyon uşaq artıq çəkidən əziyyət çəkir.

Qeyri-sağlam qidalanma, oturaq həyat tərzi ilə birlikdə, əlillik və yoluxucu olmayan xəstəliklərdən ölüm üçün №1 risk faktorudur.

Qeyri-sağlam qidalanmanın fərqli formaları eyni bir ev təsərrüfatında və hətta eyni fərddə ola bilər və nəsildən-nəslə ötürülə bilər.

Qida sisteminin ətraf mühitə vurduğu ziyan, aşağı gəlirli və orta gəlirli ölkələrdə emal edilmiş qidaların və ətin istehlakının artması səbəbindən 50-90% arta bilər.

Bəşər tarixi boyu təxminən 6000 bitki növü qida üçün becərilmişdir. Bu gün onlardan yalnız 8-i gündəlik gündəlik kalorilərimizin 50% -dən çoxunu təmin edir.

İqlim dəyişikliyi məhsuldarlığı azaltmaqla həm məhsulun keyfiyyətini, həm də miqdarını azaldır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.